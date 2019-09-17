Руслан Бийбосунов назначен Генеральным консулом Кыргызстана в Екатеринбурге

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Бийбосунов Руслан Мелсович назначен Генеральным консулом Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге с консульским округом, включающим в себя Сибирский и Уральский федеральные округа Российской Федерации.

Другим Указом Президента Кыргызской Республики, Салимжанов Бообек Эркинбекович освобожден от должности Генерального консула Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге с консульским округом, включающим в себя Сибирский и Уральский федеральные округа Российской Федерации.