12:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Официально

Руслан Бийбосунов назначен Генеральным консулом Кыргызстана в Екатеринбурге

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Бийбосунов Руслан Мелсович назначен Генеральным консулом Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге с консульским округом, включающим в себя Сибирский и Уральский федеральные округа Российской Федерации.

Другим Указом Президента Кыргызской Республики, Салимжанов Бообек Эркинбекович освобожден от должности Генерального консула Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге с консульским округом, включающим в себя Сибирский и Уральский федеральные округа Российской Федерации.
Ссылка:
просмотров: 13
Версия для печати
Материалы по теме
Калдарали Маматалиев назначен Генеральным консулом в Новосибирске
Чынгыз Эшимбеков назначен Послом Кыргызстана в Государстве Катар
Назначен Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси
Подписан указ о дополнительной аккредитации глав диппредставительств КР
О заграничных поездках чиновников. Сооронбай Жээнбеков требует отчета
Глава МИД: Стратегических изменений во внешней политике Кыргызстана не ожидается
Учреждено Генеральное консульство КР в городе Новосибирске
Как чиновникам облегчает поездку дипломатический паспорт, рассказали в МИД
В Абу-Даби погибла кыргызстанка. МИД не называет причину смерти
Кылычбек Султан о реакции МИД на его критику
Популярные новости
Муктар Джумалиев назначен Послом Кыргызстана в&nbsp;Люксембурге Муктар Джумалиев назначен Послом Кыргызстана в Люксембурге
Чынгыз Эшимбеков назначен Послом Кыргызстана в&nbsp;Государстве Катар Чынгыз Эшимбеков назначен Послом Кыргызстана в Государстве Катар
Калдарали Маматалиев назначен Генеральным консулом в&nbsp;Новосибирске Калдарали Маматалиев назначен Генеральным консулом в Новосибирске
Бизнес
Оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;MegaPay, и&nbsp;на&nbsp;это есть пять причин Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин
Новосибирские инновации идут в&nbsp;Кыргызстан Новосибирские инновации идут в Кыргызстан
Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70&nbsp;лет Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70 лет
Рожденные со&nbsp;смартфоном в&nbsp;руках. Родители о&nbsp;воспитании детей поколения&nbsp;Z Рожденные со смартфоном в руках. Родители о воспитании детей поколения Z