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О создании Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

Постановление Правительства КР от 18 декабря 2018 года № 587

О создании Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызской Республики

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О мерах по реформе системы правоохранительных органов Кыргызской Республики» от 18 июля 2016 года № 161, а также оптимизации структуры Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Создать Службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.

2. Утвердить Положение о Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызской Республики согласно приложению.

3. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики в трехмесячный срок в установленном порядке:

— принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления;

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

4. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются в пределах средств, предусмотренных Министерству внутренних дел Кыргызской Республики на соответствующие годы.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования, за исключением абзацев третьего — шестого пункта 8 и абзацев седьмого — девятого пункта 9 Положения о Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, которые вступают в силу с 1 января 2019 года.
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