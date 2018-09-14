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Общество

В некоторых районах Бишкека два дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека 17-18 сентября не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с ремонтом будет прекращена подача природного газа:

  • в районе, ограниченном проспектом Жибек Жолу, улицами Усенбаева, Мичурина, Ибраимова;
  • на улице Юго-Западный Район.

Как сообщается, 18 сентября газ отключат в селе Люксембург (улицы Киргизская, Тельмана, Западная, Ваккера, Центральная, Советская, Гагарина, Токмакская, Мира, Забайкальская).
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