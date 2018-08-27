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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 27 августа осадков не ожидается. Воздух прогреется до +29 градусов. День уменьшился до 13 часов 26 минут.

Перекрытые дороги

  • до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
  • до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Энесай», «Дордой-2», «Арча-Бешик» (улицы Кереге-Тоо, Тулпар-Тоо, Ак-Марал, Кривоносова, Безымянная, Куюковой, Ак-Тан, Ак-Кайын, Тулпар-Таш, Кен-Суу, Садыбакасова);
  • 13.00-17.30 — улица Куренкеева (от Абдрахманова до Тоголока Молдо);
  • 9.00-17.00 — улица Джаманбаева, 36а;
  • 9.30-18.00 — улицы Щербакова, Тоголока Молдо, Можайского, Подольская, Северная, Волокаламская, переулки Каарманский, Снегиревский, Витебский.

Памятные даты

Родился пятимиллионный житель Кыргызстана

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. МКубанычбек Кулматов подарил портативный компьютер Тынчтыкбеку Курамаеву, 2015 год

Он родился 27 августа 2002 года в семье Кенжебека Курамаева и Бакбюбю Жапаровой.

Мальчику имя Тынчтыкбек дал президент Аскар Акаев, чтобы народ Кыргызстана всегда жил в мире, согласии и спокойствии. Семье правительство подарило трехкомнатную квартиру в центре Бишкека.

Произошел пожар в Москве, в котором погибли 14 кыргызстанцев

из архива 24.kg
Фото из архива 24.kg. Траурный митинг, Москва, 28 августа 2016 года

Утром в одном из складских помещений административно-складского здания типографии ООО «Печатный экспресс», расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади четырехэтажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших. 14 из погибших — кыргызстанцы. 

Причиной возгарания на складе типографии стала неисправность светильника.

Бутырский суд Москвы в 2017 году приговорил генерального директора московской типографии Сергея Москвина к 2,5 года колонии-поселения. Главный инженер типографии Антон Яцков получил 3,5 года колонии-поселения.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Асанбек Турумбеков

Родился 27 августа 1936 года в селе имени Куренкеева Кеминского района.

С 1960 года работал художественным редактором сатирического журнала «Чалкан».

С 1970 года — член Союза художников СССР.


Как график работал в плакате и сатирическом журнальном рисунке, как живописец — над пейзажными и жанровыми композициями. Художник проявил себя и как способный иллюстратор детской книги, отличающийся добрым юмором и жизнерадостностью.

Умер в 1987 году.

У кого намечается той

Гулшат Асылбаева

Родилась 27 августа 1960 года в селе Георгиевка Джамбульской области Казахстана. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Онугуу-Прогресс», председатель казахской диаспоры в КР.
Фото из Интернета. Гулшат Асылбаева

Асылбек Жээнбеков

Родился 27 августа 1963 года в селе Биймырза Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша КР от СДПК.

Фото из Интернета. Асылбек Жээнбеков

Азамат Абдыкадыров

Родился 27 августа 1963 года. Председатель правления ОАО «Национальная энергохолдинговая компания».
 

Куда сходить

Культура

  • в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу»;
  • в Доме кино имени Ч.Айтматова покажут фильмы, посвященные кыргызской культуре и Бексултану Жакиеву;
  • в «Асанбай-центре» пройдет детский мастер-класс «Строим город будущего».

Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

  • Кубок президента Кыргызстана по кок-бору.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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