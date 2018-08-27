Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 27 августа осадков не ожидается. Воздух прогреется до +29 градусов. День уменьшился до 13 часов 26 минут.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Энесай», «Дордой-2», «Арча-Бешик» (улицы Кереге-Тоо, Тулпар-Тоо, Ак-Марал, Кривоносова, Безымянная, Куюковой, Ак-Тан, Ак-Кайын, Тулпар-Таш, Кен-Суу, Садыбакасова);
- 13.00-17.30 — улица Куренкеева (от Абдрахманова до Тоголока Молдо);
- 9.00-17.00 — улица Джаманбаева, 36а;
- 9.30-18.00 — улицы Щербакова, Тоголока Молдо, Можайского, Подольская, Северная, Волокаламская, переулки Каарманский, Снегиревский, Витебский.
Памятные даты
Родился пятимиллионный житель Кыргызстана
Он родился 27 августа 2002 года в семье Кенжебека Курамаева и Бакбюбю Жапаровой.
Мальчику имя Тынчтыкбек дал президент Аскар Акаев, чтобы народ Кыргызстана всегда жил в мире, согласии и спокойствии. Семье правительство подарило трехкомнатную квартиру в центре Бишкека.
Произошел пожар в Москве, в котором погибли 14 кыргызстанцев
Утром в одном из складских помещений административно-складского здания типографии ООО «Печатный экспресс», расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади четырехэтажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших. 14 из погибших — кыргызстанцы.
Причиной возгарания на складе типографии стала неисправность светильника.
Бутырский суд Москвы в 2017 году приговорил генерального директора московской типографии Сергея Москвина к 2,5 года колонии-поселения. Главный инженер типографии Антон Яцков получил 3,5 года колонии-поселения.
Люди, которые меняли мир
Родился живописец Асанбек Турумбеков
Родился 27 августа 1936 года в селе имени Куренкеева Кеминского района.
С 1960 года работал художественным редактором сатирического журнала «Чалкан».
С 1970 года — член Союза художников СССР.
Как график работал в плакате и сатирическом журнальном рисунке, как живописец — над пейзажными и жанровыми композициями. Художник проявил себя и как способный иллюстратор детской книги, отличающийся добрым юмором и жизнерадостностью.
Умер в 1987 году.
У кого намечается той
Гулшат Асылбаева
Асылбек Жээнбеков
Родился 27 августа 1963 года в селе Биймырза Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша КР от СДПК.
Азамат Абдыкадыров
Куда сходитьКультура
- в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу»;
- в Доме кино имени Ч.Айтматова покажут фильмы, посвященные кыргызской культуре и Бексултану Жакиеву;
- в «Асанбай-центре» пройдет детский мастер-класс «Строим город будущего».
Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
- Кубок президента Кыргызстана по кок-бору.
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