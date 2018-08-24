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Общество

Обвал турецкой лиры. Доходы кыргызских мигрантов сократились на 35 процентов

Из-за обвала турецкой лиры доходы мигрантов из Кыргызстана сократились на 35 процентов. Об этом сообщает Государственная служба миграции.

С начала года в Турцию на заработки через частные агентства занятости выехало 6 тысяч 442 кыргызстанца. В основном они трудоустраиваются в сфере туризма.

По словам президента Ассоциации частных агентств занятости Аскербек уулу Шерболота, согласно условиям контракта они должны отработать до конца сезона, только после этого турецкие работодатели оплачивают им обратный билет.

Государственная служба миграции следит за тем, как выплачивают мигрантам зарплату. Если в будущем ситуация не будет урегулирована из-за падения турецкой лиры, кыргызстанцам придется искать другие варианты трудоустройства. Чиновники предлагают рассматривать Чехию.
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