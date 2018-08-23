Депутатам местных кенешей опять покупают новые значки на 3,8 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Планируется закупить 10 тысяч нагрудных знаков. Основа значка из цельной пластины латуни с покрытием под «золото». Торцевая часть должна быть отшлифована и отполирована.

Значки депутатам местных кенешей не могут купить второй год. Межведомственная комиссия посчитала необходимым отменить результаты торгов из-за разницы в 2 миллиметра в представленном образце и утвержденных размерах. Тендер выиграло ОсОО «Медальер», предложившее значки по 380 сомов за штуку. Когда межведомственная комиссия предложила отменить итоги торгов, фирма подала в суд.

Вопрос даже поднимали на заседании Жогорку Кенеша. Тогда депутаты заявили, что без значков их коллеги на местном уровне не могут полноценно работать.