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Общество

Депутатам местных кенешей опять покупают новые значки на 3,8 миллиона сомов

Депутатам местных кенешей опять покупают новые значки на 3,8 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Планируется закупить 10 тысяч нагрудных знаков. Основа значка из цельной пластины латуни с покрытием под «золото». Торцевая часть должна быть отшлифована и отполирована.

Значки депутатам местных кенешей не могут купить второй год. Межведомственная комиссия посчитала необходимым отменить результаты торгов из-за разницы в 2 миллиметра в представленном образце и утвержденных размерах. Тендер выиграло ОсОО «Медальер», предложившее значки по 380 сомов за штуку. Когда межведомственная комиссия предложила отменить итоги торгов, фирма подала в суд.

Вопрос даже поднимали на заседании Жогорку Кенеша. Тогда депутаты заявили, что без значков их коллеги на местном уровне не могут полноценно работать.
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