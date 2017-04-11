Наглость кыргызского чиновника. На что спускают наши деньги

Не успела общественность прийти в себя после желания госорганов купить суперкресла, дорогие часы, туалетную бумагу с узорами, услуги дайвинга, кремлевскую ковровую дорожку в 150 метров и услуги психолога, как чиновники Кыргызстана вновь шокировали всех своей беспардонностью.

Наглость высокоэстетическая

На этот раз вновь отличился аппарат Жогорку Кенеша, который, судя по всему, день и ночь думает, на что еще объявить тендер и потратить деньги налогоплательщиков.

Например, на реставрацию фойе парламента хотят потратить 565 тысяч сомов. Запланировано обновление объемного текста с золотым покрытием «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши». Будут изготовлен новый логотип законодательной ветви власти, заменены флагштоки с каркасом и пятачком из металла, бархатные флаги с золотистой бахромой и кистями.

В стоимость вошли и установка декоративных юрт, полировка подставки из камня для Конституции КР и крышки из стекла, изготовление рельефного герба страны, ковровое покрытие с орнаментом, цветы на задней части юрт.

Все понятно, ремонт дело нужное, дорогое и хлопотное. Но грамотный хозяин жилья, имея в кармане не так много денег, все же постарается с умом потратить их и шибко разгоняться не станет. Как говорится, не до жиру… Но и здесь аппаратчики превзошли себя, объявив конкурс на закупку штор и жалюзи для парламента.

В характеристиках указано, что ткань должна быть итальянского производства, бежевого и бирюзового цвета. Помимо штор необходимы ламбрекены, кисти, бандо.

На приобретение такой красоты из бюджета выделили 1 миллион 171 тысячу сомов, на жалюзи — 329 тысяч. Также в здании обновят 500 квадратных метров вертикальных жалюзи и 70 квадратных метров ролл-штор .

Наглость беззастенчивая

Изучая объявления на сайте госзакупок, сложилось мнение, что Интернет есть исключительно у этих госорганов, и никто эти «хотелки» не увидит. Иначе как понять включенные в «особые условия» пожелания закупщика?

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То в этой категории клерки пропишут наличие 25-метрового в длину и 5-метрового в глубину бассейна, то душа их жаждет часов, инкрустированных кристаллами Swarovski, ну, а парилка должна быть исключительно под открытым небом…

После огласки в СМИ в некоторых случаях тендеры отменяются, а чиновники отделываются легким испугом.

В течение года проведено 547 проверок, по результатам которых внесено 389 представлений, 27 протестов, 49 предписаний, 11 предостережений, возбуждено 73 уголовных дела, 111 административных и дисциплинарных производств, к дисциплинарной ответственности привлечено 699 лиц, к административной — 75. Отчет генпрокурора за 2016 год

Статданные — это хорошо, только сколько возбужденных дел дошло до суда? Сколько чиновников посадили?

Наглость самонадеянная Не так давно в скандале с закупкой значков для депутатов местных кенешей засветился и Центризбирком. Тогда ЦИК определил изготовителя нагрудных значков и удостоверений для депутатов местных кенешей — Ос ОО «Медальер» . Оно оценило услуги в 3 миллиона 420 тысяч сомов.

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По мнению представителей тендерной комиссии, участник с наименьшей ценой предложения (675 тысяч сомов) Виталий Подстречный предложил изготовить значки из якобы «некачественной китайской латуни».

Последний, не согласившись с итогами тендера, подал заявление в межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб на действия или бездействие закупающих организаций. Тогда и выяснилось, что продукция Ос ОО «Медальер» также не соответствует техническим требованиям.

После просочившейся в СМИ информации и долгих разбирательств межведомственная комиссия отменила тендер. Но значки депутаты все же получили. Как они прокомментировали, знаки отличия от простых смертных они приобрели за свой счет.

Наглость самоуверенная

Следующий госорган, который претендует на лавры и, кстати, вполне обоснованно имеет все шансы на успех, — Министерство внутренних дел.

Кстати, на одном из заседаний парламентской фракции СДПК депутат Улан Примов сообщил, что по сравнению с 2015 годом количество жалоб на государственные закупки в Кыргызстане увеличилось на 40 процентов. А лидер фракции Иса Омуркулов отметил, что сегодня все уголовные дела, возбуждаемые силовыми структурами, — вокруг тендеров.

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«Надо внимательнее относиться к подготовке проектов. В них все должно быть максимально грамотно просчитано», — заявил тогда Иса Омуркулов.

Но призывы в МВД не услышали. И уже 5 апреля выкинуло фортель при объявлении конкурса на закупку услуг по изготовлению и поставке ведомственных медалей, нагрудных знаков с удостоверениями и коробок для медалей финансово-хозяйственное управление (ФХУ) ведомства.

Итак, на награды и все остальное в МВД планируют потратить 864,5 тысяч сомов. Среди прочих стандартных требований есть один занимательный пункт, которым закупающая организация ограничила участников только Бишкеком и его пригородом. Никто из регионов Кыргызстана или иностранных поставщиков в тендере участвовать не сможет.

Нам удалось связаться с главным инспектором отдела по госзакупкам ФХУ МВД КР Медером Кадыркуловым, который не согласен с мнением, что требование ущемляет права потенциальных участников.

«Мы очень часто сталкиваемся с изготовлением медалей и нагрудных значков. Мы же погоны носим, нам и говорят: давай, давай, давай, быстро тендер проведи, и чтобы в течение 10 дней поставка осуществилась. Изготовители, находящиеся в Бишкеке и пригороде, успевают за то время, которое мы им предлагаем, а есть поставщики, которые отправляют запрос в Россию или Китай. Потом пока их изготовят, привезут, растаможат… Это минимум 25–30 дней», — объяснил дискриминационный пункт представитель МВД.

Мы просто на этом уже собаку съели, поэтому так в требованиях и указываем. Медер Кадыркулов