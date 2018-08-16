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Общество

Готовы ли школы Бишкека к учебному году? Проверяют чиновники мэрии и милиция

В Бишкеке началась проверка готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году. В мэрии создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители муниципалитета, структурных подразделений, правоохранительных органов, МЧС, санэпидемстанции.

Вице-мэр столицы Асель Куламбаева отметила, что такие комиссии создаются ежегодно. «После ремонтных и подготовительных работ школы проверяют на готовность сначала районные центры образования, потом комиссия мэрии. Наша задача не только осмотреть внешний вид, но и проверить обеспечение безопасности, везде ли имеются пожарные щиты, есть ли камеры, насколько школа обеспечена кадрами, учебниками, какая у нее материально-техническая база. У школ остается время, чтобы исправить обнаруженные недочеты», — сказала она.

По данным мэрии, проектная мощность всех муниципальных школ Бишкека составляет 75 тысяч 975 человек. Но обучается в них практически в два раза больше учеников. В 2017 году в учебных организациях числились 147 тысяч 160 детей.

«У нас все школы переполнены. Увеличивается численность населения города, в том числе и из-за миграционных процессов. Но наша задача заключается в том, чтобы принять каждого ученика. В этом году построена школа в жилмассиве «Ак-Ордо» проектной мощностью 960 мест. Но обучаться будет больше. После реконструкции откроется школа № 25», — отметила она.

По ее словам, в 2018 году на ремонт школ городские власти выделили более 130 миллионов сомов.
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