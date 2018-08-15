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Общество

Нелегальные «лежачие полицейские». Жители Бишкека просят убрать их

Жители Бишкека выявили несколько нелегальных «лежачих полицейских». Об этом они сообщили 24.kg.

«На улице Джунусалиева (район дома № 12) больше года назад установили нелегальные «лежачие полицейские» очень большой высоты. Легковые автомобили часто задевают бетонные выступы днищами. Просим мэрию и Бишкекское УОБДД разобраться в этой ненормальной ситуации», — написали читатели и прислали видео.

«По улице Псковской, 68 установили «лежачих полицейских». На каком основании — непонятно: здесь нет ни школы, ни детского сада. Это мешает автомобильному движению, здесь постоянно затор из машин», — сообщили другие читатели.

В ГУОБДД журналисту 24.kg рассказали, что такие «лежачие полицейские» незаконны. За их установку штраф не предусмотрен, но если жители обратятся с официальным письмом в мэрию Бишкека или столичное УОБДД, то «полицейских» должны демонтировать.

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