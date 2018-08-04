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Общество

За два дня в Россию не пустили 214 тонн продуктов из Кыргызстана и Казахстана

Фото Россельхознадзора. Задержанный товар из Казахстана и Кыргызстана

С 31 июля по 1 августа сотрудники Россельхознадзора по Оренбургской области задержали более 214 тонн небезопасной подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Об этом сообщил сайт Россельхознадзора.

По его данным, грузы задержали на российско-казахстанском участке государственной границы после оперативной информации от ФСБ России. Два автомобиля перевозили 38,6 тонны абрикосов, выращенных в Кыргызстане, восемь — 136 тонн дынь, арбузов, лука, выращенных в Казахстане, и 20 тонн арахиса из Узбекистана. Товар направлялся в Москву, Саратов, Самару, Челябинск и Калужскую область.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля выявлено, что продукцию ввезли с недействительными фитосанитарными сертификатами или такими, в которых сведения не соответствовали информации в транспортных (перевозочных) документах.

В это же время задержали автомобиль, который вез в Москву 20 тонн фасоли из Кыргызстана без фитосанитарного сертификата.
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