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Общество

В Кыргызстане запускается государственная лотерея «Ала-Тоо»

В Кыргызстане 4 августа Государственная лотерейная компания запускает лотерею «Ала-Тоо», где разыграет главный приз — автомобиль «Toyota Camry 70», 2018 года выпуска, а также другие ценные и денежные призы. Об этом сообщили в компании.

Отмечается, что лотерейные билеты будут продаваться во всех регионах страны, стоимость одного билета — 100 сомов.

«Основной задачей Государственной лотерейной компании является содействие в развитии спорта, культуры, образования, науки, искусства и оказание финансовой поддержки в реализации социальных программ правительства КР», — отметили в компании.
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