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Общество

Юрист «Северэлектро» вытащил девушку из петли. Ее уже выписали из больницы

Юрист ОАО «Северэлектро» Бакай Айдаров спас девушку. Об этом сообщили очевидцы событий.

Уточняется, что 19-летняя девушка пыталась покончить с собой, повесившись в сарае.

«Вечером 26 июля услышали крики с соседнего дома. В этот момент Бакай Айдаров прибежал к соседям. Девушка уже висела в петле. Бакай Айдаров оказал ей первую доврачебную медицинскую помощь и реанимировал ее. Не дожидаясь приезда «скорой», он повез ее в больницу. По дороге она уже начала приходить в себя. Сегодня ее уже выписали», — сообщили редакции.
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