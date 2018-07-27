Юрист «Северэлектро» вытащил девушку из петли. Ее уже выписали из больницы

Юрист ОАО «Северэлектро» Бакай Айдаров спас девушку. Об этом сообщили очевидцы событий.

Уточняется, что 19-летняя девушка пыталась покончить с собой, повесившись в сарае.

«Вечером 26 июля услышали крики с соседнего дома. В этот момент Бакай Айдаров прибежал к соседям. Девушка уже висела в петле. Бакай Айдаров оказал ей первую доврачебную медицинскую помощь и реанимировал ее. Не дожидаясь приезда «скорой», он повез ее в больницу. По дороге она уже начала приходить в себя. Сегодня ее уже выписали», — сообщили редакции.