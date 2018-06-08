Преобразить Бишкек. От горожан ждут идей

В Бишкеке проходит конкурс городских проектов New Bishkek 2018. Об этом сообщили его организаторы.

По их словам, конкурс проводят во второй раз для привлечения активных и неравнодушных жителей столицы для решения городских проблем.

Определены три новых направления, в рамках которых можно предлагать идеи. В первом — проекты по созданию креативных зон для отдыха и работы, спортивных и культурных площадок. Во втором планируются создание инсталляций, разработка городских событий, социальных стартапов. Третье направление ориентировано на разработку приложений, сайтов, которые можно применить в городе.

Победители в каждой номинации получат $300 в качестве вознаграждения и $2 тысячи на реализацию идеи.

Организаторы отметили, что по итогам первого конкурса реализовали три проекта: установили скамейки, посадили деревья (павлонию) и облагородили общественное пространство возле библиотеки №3.

Конкурс проводит Агентство развития города совместно с Институтом развития молодежи. Заявки принимают до 15 июня.