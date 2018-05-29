Генпрокурора Кыргызстана призвали действовать, пока у него есть кредит доверия

Генерального прокурора Откурбека Джамшитова призвали действовать оперативнее, пока народ оказывает ему доверие. Об этом заявила депутат Наталья Никитенко на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Она поинтересовалась, какие меры принял новый генпрокурор в связи с фальсификацией уголовных дел в отношении ряда политиков.

«Мы все дела и заявления по фальсификации уголовных дел изучаем. Но пока решение не приняли», — ответил Откурбек Джамшитов.

«Сейчас народ на вас надеется. Знайте, у кредита доверия есть такое свойство, как временность», — предупредила Наталья Никитенко.