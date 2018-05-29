17:04
USD 68.24
EUR 79.69
RUB 1.10
Общество

Генпрокурора Кыргызстана призвали действовать, пока у него есть кредит доверия

Генерального прокурора Откурбека Джамшитова призвали действовать оперативнее, пока народ оказывает ему доверие. Об этом заявила депутат Наталья Никитенко на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Она поинтересовалась, какие меры принял новый генпрокурор в связи с фальсификацией уголовных дел в отношении ряда политиков.

«Мы все дела и заявления по фальсификации уголовных дел изучаем. Но пока решение не приняли», — ответил Откурбек Джамшитов.

«Сейчас народ на вас надеется. Знайте, у кредита доверия есть такое свойство, как временность», — предупредила Наталья Никитенко.
Ссылка:
просмотров: 411
Версия для печати
Материалы по теме
На жилье сиротам земли в Бишкеке нет, а на элитки есть
Стало известно имя претендента на пост генерального прокурора Кыргызстана
«Ата Мекен» требует медицинскую справку о заболевании Индиры Джолдубаевой
На индексацию зарплаты простых кыргызстанцев денег нет. Депутаты возмущены
В парламенте говорят о детском суициде
Ратификацию Конвенции о правах ЛОВЗ Кыргызстан откладывает. Нет денег
Расследовать факты коррупции в таможне требует от премьер-министра депутат
Депутаты предлагают решение проблем детдомовцев с жильем. Кабмин молчит
В правительстве заверяют, что тоже обеспокоены ледниками. Депутаты не верят
Правительственный отчет на 200 страниц: депутаты не могут разобраться
Популярные новости
Рожа мне твоя не&nbsp;нравится. Почему кыргызов задерживают в&nbsp;Москве полицейские Рожа мне твоя не нравится. Почему кыргызов задерживают в Москве полицейские
Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Обратный отсчет в&nbsp;деле Текебаева. В&nbsp;Генпрокуратуре приняли заявление адвокатов Обратный отсчет в деле Текебаева. В Генпрокуратуре приняли заявление адвокатов
Бизнес
Более 1&nbsp;миллиона пассажиров обслужило ОАО &laquo;МАМ&raquo; за&nbsp;4&nbsp;месяца 2018 года Более 1 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за 4 месяца 2018 года
Лайфхак: как подобрать красивый номер телефона Лайфхак: как подобрать красивый номер телефона
«О!Деньги»: получи кэшбэк 10 процентов за продвижение товаров на Lalafo! «О!Деньги»: получи кэшбэк 10 процентов за продвижение товаров на Lalafo!
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»