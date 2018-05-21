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Общество
Сюжет: Пожары на Ошском рынке (78)

Пожар на Ошском рынке. Митингующие требуют секретаря президента страны

Пострадавшие от пожара на Ошском рынке реализаторы пришли к зданию общественной приемной Жогорку Кенеша и аппарата президента.

Протестующие требуют, чтобы к ним вышел хотя бы секретарь главы государства.

«Мы хотим попасть в приемную президента. Мы верим, что глава государства хороший человек. Он должен выслушать нашу сторону. Это же не мы подожгли рынок», — говорят участники акции протеста.

Однако сотрудники общественной приемной не стали слушать протестующих и закрыли дверь, чем вызвали возмущение людей. В здании разразился скандал.

Около 20 человек требуют от депутатов Жогорку Кенеша помощи в решении вопроса компенсации за товар и восстановления рабочих мест.

По словам Саламат Сапаралиевой, мэрия Бишкека выделила по 10 тысяч сомов, однако эти деньги не покрывают их ущерба.
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