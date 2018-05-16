Молодежь в Кыргызстане не против, что родители уезжают на заработки без детей

Чем младше респондент, тем положительнее оценивает поступок родителей, которые оставляют детей на родине, уезжая на заработки. Такие выводы сделали в Национальном институте стратегических исследований (НИСИ КР).

Для изучения мнения молодежи относительно детей, чьи родители находятся в миграции, проведен социологический опрос. В нем участвовали 426 респондентов. При этом 58,4 процента опрошенных — жители регионов, 5,2 процента — Оша, а 36,4 процента — Бишкека.

В рамках опроса было выявлено отношение молодежи к тому, что родители, мигрируя, оставляют детей. Подавляющее большинство — 57 процентов — высказались отрицательно, мотивируя это тем, что только сами родители должны воспитывать детей. Как бы трудно ни было за границей, считают они, детей нужно забирать с собой. 19 процентов отнеслись положительно, так как родители за границей заработают денег и вернутся, а на родине детям будет безопаснее.

В результате опроса выявилась интересная тенденция: чем старше респондент, тем он хуже относится к оставленным детям, и чем младше респондент, тем положительнее оценивает поступок родителей

Некоторые респонденты уверены: это хорошо, что мигранты высылают деньги в страну, но необходимо заниматься воспитанием своих детей. Кроме того, они уверены, что дети мигрантов будут притеснены и скучать по родителям, а родственники плохо смотрят за ними.

Если рассмотреть в гендерном разрезе, то 61 процент женщин относятся отрицательно к тому, что родители оставляют детей, и только 52 процента мужчин так считают. При этом 21 процент мужчин и 17 процентов женщин относятся положительно, когда родители, мигрируя, оставляют детей.