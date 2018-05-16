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Общество

Счастливы ли дети трудовых мигрантов, попытались выяснить при помощи соцопроса

По данным опроса, 65 процентов кыргызстанской молодежи считают, что дети мигрантов менее счастливы. Об этом сообщает Национальный институт стратегических исследований (НИСИ КР).

Для изучения мнения молодежи относительно детей, чьи родители находятся в миграции, НИСИ провел социологический опрос. В нем участвовали 426 респондентов. При этом 58,4 процента опрошенных — жители регионов, 5,2 процента — Оша, а 36,4 процента — Бишкека.

Министерство социального развития КР в 2016 году обошло свыше 316 тысяч домов, установив, что у более 61 тысячи детей родители находятся в трудовой миграции, подавляющее большинство — за границей.

Большинство респондентов посчитали, что дети мигрантов менее счастливы, потому что им не хватает родительского тепла и поддержки. И только 6 процентов опрошенных уверены, что дети находятся в надежных руках родственников.

Некоторые респонденты выразили мнение, что детей оставляют разным людям, поэтому ребенок не может быть счастливым. Кроме того, молодежь отмечала, что вдалеке дети перестают скучать по родителям, но было бы лучше, если в стране построили предприятия для безработных.
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