Признать заслуги и учредить медаль для соотечественников предлагают парламенту

В целях признания заслуг соотечественников перед государством и обществом Жогорку Кенешу рекомендуют учредить медаль парламента «Мекендештер» и установить День соотечественников. Об этом говорится в отчете рабочей группы парламентского комитета.

Отмечается, что за счет средств соотечественников в КР реализуют социальные проекты: строят детские сады, мосты, открывают медицинские центры.

«Однако эта деятельность не стимулируется органами местного самоуправления. Несмотря на обращения соотечественников-инвесторов, изменения в Налоговый кодекс КР о предоставлении им преференций не внедряются. Инвесторы (как иностранные, так и отечественные) пользуются равными правами и обязанностями», — говорится в отчете.

Рабочая группа проанализировала исполнение закона КР по поддержке соотечественников за рубежом.

Правительству КР рекомендуется разработать механизм государственной поддержки экономических инициатив соотечественников, планирующих их реализацию в КР.