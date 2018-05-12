Платная парковка на улице Шопокова в Бишкеке. Когда расторгнут договор?

Предприниматель Сергей Попов, выигравший конкурс на организацию платной автоматизированной парковки по улице Шопокова в Бишкеке, официальных уведомлений о расторжении контракта от мэрии не получал.

«И странно было бы их получить: свои обязательства мы выполняем. Паркоматы установили, но спроса среди горожан нет. Экономически выгоднее, конечно, содержать паркомат, чем армию парковщиков, но наши водители к этому не готовы. В день через аппарат проходит два, максимум пять платежей, но мы продолжаем устанавливать паркоматы, выполняя свои обязательства», — сообщил ИА «24.kg» представитель ЧП «Попов» Самат Сакбаев.

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Ранее депутат горкенеша Алымбек Бактыбеков заявлял, что материалы по этой парковке находятся в суде из-за допущенных нарушений. Контракт хотят расторгнуть.

В мэрии Бишкека подтвердили, что они подали в суд на расторжение договора.

Победитель конкурса обещал бороться с пробками, обеспечивать порядок и качественный сервис на парковке. Однако она не стала автоматизированной, водителей по-прежнему обслуживают парковщики.