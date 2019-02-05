Нарушают правила. На улице Шопокова водители паркуются возле знака

На улице Шопокова водители паркуют автомобили у знака «Остановка и стоянка запрещена». Читатель прислал 24.kg видео.

«Наблюдаем такую картину. Установлены знаки «Стоянка запрещена. Работает эвакуатор». Однако прямо за ними припаркованы автомобили. Рядом стоит машина УОБДД. Чуть дальше парковщики, в радиусе действия знака, они собирают деньги за стоянку», — сообщил он.

На видео показано, что некоторые машины, в том числе и милицейская, вообще стоят во втором ряду, создавая помехи движению.

Читатель просит мэрию и ГУОБДД навести порядок на данном перекрестке.

Отметим, что жители неоднократно жаловались на нарушение парковки на улице Шопокова. В частности они отмечали, что рядом с ЦУМом организована конечная маршрутных такси № 333 и 285 на остановке общественного транспорта. Однако, из-за припаркованных автомобилей, водители маршрутных такси вынуждены стоять во втором ряду.

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