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Общество
Сюжет: Чудаки парковки (45)

Нарушают правила. На улице Шопокова водители паркуются возле знака

На улице Шопокова водители паркуют автомобили у знака «Остановка и стоянка запрещена». Читатель прислал 24.kg видео.

«Наблюдаем такую картину. Установлены знаки «Стоянка запрещена. Работает эвакуатор». Однако прямо за ними припаркованы автомобили. Рядом стоит машина УОБДД. Чуть дальше парковщики, в радиусе действия знака, они собирают деньги за стоянку», — сообщил он.

На видео показано, что некоторые машины, в том числе и милицейская, вообще стоят во втором ряду, создавая помехи движению. 

Читатель просит мэрию и ГУОБДД навести порядок на данном перекрестке.

Отметим, что жители неоднократно жаловались на нарушение парковки на улице Шопокова. В частности они отмечали, что рядом с ЦУМом организована конечная маршрутных такси № 333 и 285 на остановке общественного транспорта. Однако, из-за припаркованных автомобилей, водители маршрутных такси вынуждены стоять во втором ряду.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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