Отравление на свадьбе. Специалисты определили причину

Завершены лабораторные исследования проб продукции, взятой после массового пищевого отравления в ресторане «Ала-Тоо», сообщили в Центре Госсанэпиднадзора Бишкека.

Причиной отравления послужила курица по-тайски в кляре, в которой обнаружены сальмонеллы. В результатах проб, взятых у больных, также выявлена бактерия сальмонеллы.

«Так как сальмонелла была обнаружена только в пробах готовой продукции (в пробах сырья не обнаружена), можно сделать вывод о нарушении технологии приготовления продуктов и условий хранения», — подчеркнули в ЦГСЭН.

Работа по устранению причин массового пищевого отравления продолжается, в связи с этим сегодня, 5 апреля, проводится дезинфекционная обработка кухни ресторана.

На 5 апреля в Республиканской клинической инфекционной больнице стационарное лечение получают 94 человека, в лечебных организациях Чуйской, Нарынской и Иссык-Кульской областей — еще 36 человек. Ранее сообщалось, что всего пострадало более 230 человек.

Ресторан закрыт на неопределенный срок, возбуждено уголовное дело.