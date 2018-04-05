Отравление на свадьбе. Специалисты определили причину

Завершены лабораторные исследования проб продукции, взятой после массового пищевого отравления в ресторане «Ала-Тоо», сообщили в Центре Госсанэпиднадзора Бишкека.
Причиной отравления послужила курица по-тайски в кляре, в которой обнаружены сальмонеллы. В результатах проб, взятых у больных, также выявлена бактерия сальмонеллы.
Работа по устранению причин массового пищевого отравления продолжается, в связи с этим сегодня, 5 апреля, проводится дезинфекционная обработка кухни ресторана.
На 5 апреля в Республиканской клинической инфекционной больнице стационарное лечение получают 94 человека, в лечебных организациях Чуйской, Нарынской и Иссык-Кульской областей — еще 36 человек. Ранее сообщалось, что всего пострадало более 230 человек.
Ресторан закрыт на неопределенный срок, возбуждено уголовное дело.