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Общество

МЧС провело внеплановые учения в Бишкеке

Сегодня в Бишкеке прошли внеплановые учебные тренировки в ряде торговых центров и на рынках столицы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС КР.

Отмечается, что проверялась подготовленность администрации и персонала при угрозе и возникновении пожара на объектах массового скопления людей. Кроме того, отрабатывалось взаимодействие экстренных служб оперативного реагирования при проведении аварийно-спасательных мероприятий, таких как пожарная служба, скорая помощь, служба охраны общественного порядка.

«Аналогичные внеплановые учебные тренировки с участием сил и средств УМЧС города Бишкека, Гражданской защиты будут проведены на всех объектах массового скопления людей — на рынках и в торгово-развлекательных комплексах», — подчеркнул замначальника Управления МЧС по городу Бишкеку подполковник Адильбек Чаргынов.

Отметим, что по республике под руководством оперативных групп МЧС совместно с представителями Госэкотехинспекции также пройдут пожарно-тактические учения на объектах массового скопления людей, то есть на объектах социальной инфраструктуры, рынках, в торгово-развлекательных комплексах.
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