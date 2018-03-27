Провалом на экзамене по правилам дорожного движения озаботился Сапар Исаков

Начальник ГУОБДД Канат Джумагазиев доложил сегодня премьер-министру о том, что по конкурсу будут набраны новые сотрудники. 760 сотрудников прошли профессиональное обучение. Оставшиеся сотрудники были протестированы,
623 сотрудника ГУОБДД прошли проверку знаний, 432 — нет.
В рамках программы «Таза коом» с нового года Государственная регистрационная служба ввела биометрическую идентификацию на экзамене для получения водительского удостоверения. Новая электронная система тестирования использует мгновенную идентификацию на основе биометрических параметров лица.
При этом в системе сохраняется история прохождения экзамена с фиксацией изображения лица. В случае провала курсант может ознакомиться с историей теста и обжаловать результаты.
Эти меры направлены на улучшение системы проверки курсантов на знание правил дорожного движения и искоренение процедур незаконного прохождения экзаменов. В итоге это должно повысить уровень безопасности на дорогах страны.
«Это важная мера, нацеленная на то, чтобы только подготовленные автолюбители, знающие правила и умеющие водить, могли получить водительские права. Это должно значительно сократить количество ДТП и сократить коррупцию при получении документов. С начала года только 9 курсантов из 376 сдали экзамен и получили права», — констатировал Сапар Исаков.
Стало известно, что с 1 января 2018 года за нарушение законности привлечены к дисциплинарной ответственности — 32, а за нарушение служебной дисциплины 162 сотрудника ГУОБДД.
Начальник ГУОБДД Канат Джумагазиев проинформировал премьера о том, что с момента функционирования официального веб-сайта и WhatsApp всего зарегистрировано 1 тысяча 634 пользователя, от которых получено более 8 тысяч сообщений, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения.
По поступившим фактам незамедлительно направляются указания в территориальные подразделения для установления и принятия соответствующих мер в отношении лиц, нарушивших ПДД.
На сайте ГУОБДД размещается информация о лицах, лишенных права управления транспортным средством по решению суда.