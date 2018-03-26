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Общество

Пожарная безопасность. В торговых центрах Бишкека есть нарушения

При реконструкции нарушены правила пожарной безопасности в некоторых торговых центрах Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Госэкотехинспекции.

По данным ведомства, в одном из таких ТЦ подземную парковку переоборудовали в зону торговли. «В целом торговые центры построены с соблюдением всех правил и норм, но перестройки внутри зданий владельцы производили позже. Там есть нарушения, которые могут сказаться при возникновении возгорания», — отметили в Госэкотехинспекции.

На вопрос ИА «24.kg» будут ли инспекторы проводить внеплановые проверки в торговых центрах столицы в связи с трагедией в Кемерово, унесшей жизни 64 человек, в ведомстве пояснили, что на это требуется разрешение Министерства экономики.

В Минэкономе отметили, что, согласно процедуре, Госэкотехинспекция должна сама инициировать внеплановые проверки и отправить в ведомство соответствующий запрос. Плановые проверки торговых центров Бишкека проводятся раз в год. Если в 2017-м их проверяли в августе, то в этом — только в сентябре.

Напомним, после пожара на Ошском рынке, который с начала года горел дважды, специалисты стали проверять все базары республики и выявили серьезные нарушения.
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