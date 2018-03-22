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Общество

«Властелин колец» — самый дорогой сериал в истории телевидения

Сериал по мотивам «Властелина колец» Джона Рональда Руэла Толкина оценили в $500 миллионов, сообщил Entertainment Weekly.

Над приквелом работает Amazon. По имеющимся данным, только за права на экранизацию компания заплатила $250 миллионов. Сделку заключили на два сезона. Как утверждается, на производство и маркетинг на обе части может потребоваться еще $250 миллионов. Таким образом, проект окажется самым дорогим телесериалом в истории.

Это даже дороже, чем вся трилогия Питера Джексона. По крайней мере, без учета потраченных на ее рекламу средств.

Ранее сообщалось, что произведения Толкина выпустят в виде телесериала.
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