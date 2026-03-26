Питер Джексон намерен снять еще один фильм по «Властелину колец»

К созданию сценария картины «Властелин колец: Тень прошлого» привлекли комика Стивена Кольбера, известного в качестве ведущего программы The Late Show на канале CBS.

«Через 14 лет после смерти Фродо Сэм, Мерри и Пиппин отправляются в путешествие, чтобы повторить первые шаги своего приключения. Тем временем дочь Сэма, Элеонора, обнаружила давно похороненную тайну и полна решимости выяснить, почему Война Кольца едва не была проиграна еще до своего начала», — говорится в аннотации к новому фильму.

«Тень прошлого» выйдет после фильма «Властелин колец: Охота на Голлума», релиз которой запланирован на декабрь 2027 года.

«Властелин колец» (The Lord of the Rings) — эпический роман английского писателя и филолога Джона Р. Р. Толкина в жанре эпического фэнтези. Действие происходит в вымышленном мире Средиземья.
Материалы по теме
Появились первые кадры сериала от Amazon «Властелин колец: кольца власти»
Самое дорогое телешоу. Объявлена дата премьеры сериала «Властелин колец»
«Властелин колец» — самый дорогой сериал в истории телевидения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
&laquo;ИННОПРОМ. Центральная Азия&raquo; соберет лидеров промышленности в&nbsp;Узбекистане «ИННОПРОМ. Центральная Азия» соберет лидеров промышленности в Узбекистане
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Пропускную способность международного аэропорта «Манас» увеличат втрое
Численность постоянного населения Кыргызстана превысила 7,4 миллиона человек
В Бишкеке накрыли опасные точки с газом: заправляли авто с нарушениями
В Кыргызстане предлагают узаконить киберспорт