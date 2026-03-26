Режиссер Питер Джексон намерен снять еще один фильм по «Властелину колец»

К созданию сценария картины «Властелин колец: Тень прошлого» привлекли комика Стивена Кольбера, известного в качестве ведущего программы The Late Show на канале CBS.

«Через 14 лет после смерти Фродо Сэм, Мерри и Пиппин отправляются в путешествие, чтобы повторить первые шаги своего приключения. Тем временем дочь Сэма, Элеонора, обнаружила давно похороненную тайну и полна решимости выяснить, почему Война Кольца едва не была проиграна еще до своего начала», — говорится в аннотации к новому фильму.

«Тень прошлого» выйдет после фильма «Властелин колец: Охота на Голлума», релиз которой запланирован на декабрь 2027 года.

«Властелин колец» (The Lord of the Rings) — эпический роман английского писателя и филолога Джона Р. Р. Толкина в жанре эпического фэнтези. Действие происходит в вымышленном мире Средиземья.