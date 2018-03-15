В связи с закрытием автодороги Бишкек — Ош из-за сошедшей лавины авиакомпании начали реализацию авиабилетов на рейсы по маршрутам Бишкек — Ош и Ош — Бишкек по цене не более 3 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, указанная цена будет действовать на авиабилеты с 14 марта в течение трех календарных дней.

На приобретенные ранее авиабилеты по данным маршрутам указанная цена не распространяется.

В январе между правительством КР и рядом отечественных авиакомпаний достигнута договоренность о снижении цен на авиабилеты по этим направлениям при объявлении штормового предупреждения.

Напомним, из-за лавины трассу закрыли на три дня.