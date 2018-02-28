Умный город. Нам опять пообещали, но...

Соглашение по проекту «Умный город» подписано 11 января 2018 года. Первые видеокамеры на дорогах обещали начать устанавливать уже к концу месяца. Закончился февраль, и ни одной из них на дорогах Бишкека и Оша нет.

Число жертв продолжает расти

Пока камер на дорогах Кыргызстана нет, нет и порядка в дорожном движении. С начала года страну потрясли сразу несколько громких аварий.

Так, 8 января в селе Аламудун насмерть сбили ребенка. Женщина, также попавшая под машину, оказалась в реанимации.

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12 января пьяный инспектор УОБДД врезался в забор.

13 января страшная авария произошла в ущелье Чичкан: на дороге столкнулись бензовоз и автомобиль «Опель Зафира». В легковом авто пострадали три человека, в том числе маленькая девочка, а четыре пассажира погибли.

16 января на участке Алмалуу (дорога Ош — Ноокат) Ноокатского района Ошской области столкнулись два автомобиля — «Хонда Стрим» и «Ауди-100». Пострадали семь человек.

22 января бензовоз с 38 тоннами ГСМ упал в реку Чичкан. Один человек погиб на месте, двое получили ранения.

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12 февраля в Бишкеке водитель насмерть сбил сотрудницу «Тазалыка». В тот же день водитель маршрутки Mercedes-Benz E 280 столкнулся с автомашиной марки Toyota Funcargo. Не справившись с управлением, он к тому же сбил женщину с ребенком. Женщина скончалась по дороге в больницу, ребенка доставили в реанимацию. Девочке в итоге ампутировали ногу.

Еще одно крупное ДТП произошло всего несколько дней назад. 22 февраля в Бишкеке столкнулись три маршрутки. В результате пострадали 11 человек. И это только самые крупные аварии, в которых были жертвы.

Инвестор, по-прежнему вызывающий массу сомнений

Практически каждый день на дорогах гибнут люди. Но не то что приборов видеофиксации нет на самых оживленных перекрестках — нет даже намека на то, что хотя бы скоро приступят к установке опор для оборудования. Правительство, так оптимистично пообещавшее «Умный город», теперь отмалчивается. Расхваленных чиновниками инвесторов тоже не видно и не слышно. Никто ничего не говорит, никто ничего не разъясняет, чтобы для начала хотя бы развеять слухи и сомнения.

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Ранее на вопросы ИА «24.kg» ответил лишь представитель «АКА Инвест» Кудрат Нурмамет. Правда, его интервью нисколько не прояснило ситуацию. Назвать владельцев компании-инвестора Кудрат Нурмамет отказался. О сроках реализации «Умного города» не сказал ни слова. С чего и когда начнут — тоже. Представитель «АКА Инвеста» всех послал на официальный сайт компании, который должен скоро заработать, но до сих пор не работает: его просто нет в Интернете.

В кабинете министров тоже ничего не говорят о привлеченных инвесторах. Вообще ничего. Не правда ли, странно все это?

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Когда у общественности стали возникать вопросы, заступаться за предполагаемых реализаторов проекта пришлось самому премьер-министру Сапару Исакову. Он рассказал, что инвесторов правительство выбрало надежных. Дескать, в Кыргызстан уже в ближайшие дни приедут представители Beijing China Veterans Lingxin Capital Management. Разговор об этом у Сапара Исакова и журналистов состоялся 2 февраля.

Прошло три недели, но от главного инвестора ни объяснений, ни оборудования.

В качестве причины задержки чиновники называли Новый год по восточному календарю: все празднуют, ждем, когда закончат. Но даже по восточному календарю Новый год давно наступил.

Но работа кипит

Проект «Умный город» — это, конечно, не только камеры. Прежде чем его запустить, должна быть проделана огромная организационная работа. В том числе и в части законодательства. Вот здесь работа действительно ведется.

Так, Государственная регистрационная служба предложила провести акцию по льготной перерегистрации автомобилей. Предлагается значительно снизить вторичную стоимость автомобилей. Такая щедрость связана именно с «Умным городом». Ведь все штрафы после запуска проекта будут приходить именно владельцу автомобиля. А потому кыргызстанцам настоятельно рекомендуют переоформить машину на себя, чтобы потом не было проблем.

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«Срок общественного обсуждения проекта постановления правительства о введении льготной перерегистрации автомобилей истекает в начале марта. После этого проект с учетом замечаний и предложений отправят на подпись премьер-министру. Мы ожидаем, что уже к середине марта постановление вступит в силу и начнется перерегистрация автомобилей», — сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе ГРС.

На днях Министерство внутренних дел вынесло на общественное обсуждение поправки в Кодекс об административной ответственности. Законопроект предусматривает административное взыскание в виде дополнительного обучения в автошколе с последующей проверкой знаний правил дорожного движения.

Дополнительное обучение ждет водителей транспортных средств, совершивших в течение года правонарушения три раза и более.

Также законопроектом в пять раз увеличивают штраф за нарушение условий и правил лицензирования перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой деятельности, связанной с эксплуатацией, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств. Граждане должны будут платить штраф в размере пятидесяти, а должностные лица — ста расчетных показателей (5 и 10 тысяч сомов соответственно).

Кроме того, повышают штрафы за превышение скорости на дороге, игнорирование стоп-линии, проезд на запрещающий сигнал светофора и непристегнутый ремень.

Как чиновники уходят от ответов

Поправки в Кодекс об административной ответственности, которые предлагает МВД, тоже вносят благодаря «Умному городу». В законопроекте четко указывается, что наличие нарушений ПДД будет фиксироваться камерами видеонаблюдения.

В необходимости ужесточать ПДД, чтобы бороться с беспределом на дорогах, мало кто сомневается. Тут другая незадача. Камер-то до сих пор нет. Как будут фиксировать нарушения?

Глава Агентства по продвижению инвестиций Эсенкул Момункулов рассказал ИА «24.kg», что их ведомство проектом «Умный город» больше не занимается. Свою задачу они выполнили, договор с инвестором подписан. Дальнейшие действия — забота Государственной регистрационной службы. Именно она по соглашению является оператором проекта. Но и в ГРС объяснить причины задержки с установкой камер тоже не смогли.

Работа по проекту «Умный город» ведется. Но камеры видеонаблюдения в Кыргызстан еще не поступили. Комментировать причины задержки поставок мы не можем. ГРС

Хоть какую-то конкретную информацию представила пресс-служба правительства. Там корреспондентусообщили, что задержка с установкой камер связана с техническими причинами. Инвесторы пока еще разрабатывают технико-экономическое обоснование проекта.

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«Параллельно с разработкой ТЭО техническими специалистами проекта ведутся подготовительные работы для запуска оборудования в пилотном режиме на одном из перекрестков в Бишкеке. Кроме того, разрабатывается план подключения оборудования к коммуникациям и инженерным сетям. После того как подготовка завершится, на первом перекрестке будут установлены камеры в тестовом режиме. На каком именно перекрестке будут ставить камеры, сейчас неизвестно. Есть много критериев, по которым будет сделан выбор», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе кабмина.

Кроме того, там рассказали, что сейчас сложно что-либо сказать об окончательных сроках установки всех обещанных камер. Результаты тестовой работы камер на первом перекрестке покажут возможные риски, необходимые технические работы и сроки, в которые их можно выполнить. При этом в правительстве подчеркивают, что специально не торопят инвесторов с реализацией проекта. Главный упор делается на то, чтобы все было сделано качественно.