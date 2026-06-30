В WhatsApp теперь можно будет скрыть номер телефона. Пользователи мессенджера в ближайшее время смогут скрывать свой номер телефона от собеседников, сообщается в аккаунте компании в Х.

Функция «имя пользователя» (username) будет внедряться постепенно и впервые позволит пользователям скрывать свои номера телефонов.

«Начиная с этой недели, вы можете зарезервировать имя пользователя, чтобы использовать его позже в этом году, когда мы запустим эту функцию. Это займет всего несколько секунд: убедитесь, что у вас установлена последняя версия WhatsApp, а затем перейдите в Настройки > Аккаунт > Имя пользователя», — такое сообщение уже получили многие пользователи, в том числе и в Кыргызстане.