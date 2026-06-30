19:05
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Техноблог

Обещали — сделали. В WhatsApp теперь можно скрыть номер телефона

В WhatsApp теперь можно будет скрыть номер телефона. Пользователи мессенджера в ближайшее время смогут скрывать свой номер телефона от собеседников, сообщается в аккаунте компании в Х.

Функция «имя пользователя» (username) будет внедряться постепенно и впервые позволит пользователям скрывать свои номера телефонов.

«Начиная с этой недели, вы можете зарезервировать имя пользователя, чтобы использовать его позже в этом году, когда мы запустим эту функцию. Это займет всего несколько секунд: убедитесь, что у вас установлена последняя версия WhatsApp, а затем перейдите в Настройки > Аккаунт > Имя пользователя», — такое сообщение уже получили многие пользователи, в том числе и в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/380020/
просмотров: 3810
Версия для печати
Материалы по теме
Google меняет правила хранения резервных копий: что должен знать пользователь
Nokia выпустила кнопочный телефон-пауэрбанк
Динара Руслан: почему компании снова нанимают уволенных из-за ИИ-специалистов
Новый сервис. Apple хочет давать в аренду свои гаджеты
Обновление Windows 11. Microsoft удалила рекламный контент из результата поиска
Apple запускает производство юбилейного iPhone 20
Не проработал и года. OpenAI объявила о закрытии браузера ChatGPT Atlas
Без вашего уведомления. Нейросеть от Meta научилась копировать лица из Instagram
Apple подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в краже коммерческих секретов
Первые плавучие дата-центры намерена запустить компания Samsung в 2028 году
Популярные новости
После ЧМ-2026. Стоимость двух футболистов достигла рекорда на&nbsp;трансферном рынке После ЧМ-2026. Стоимость двух футболистов достигла рекорда на трансферном рынке
Nokia выпустила кнопочный телефон-пауэрбанк Nokia выпустила кнопочный телефон-пауэрбанк
Динара Руслан: почему компании снова нанимают уволенных из-за ИИ-специалистов Динара Руслан: почему компании снова нанимают уволенных из-за ИИ-специалистов
ChatGPT вышел из-под контроля и&nbsp;напал на&nbsp;крупнейший в&nbsp;мире хаб ИИ-моделей ChatGPT вышел из-под контроля и напал на крупнейший в мире хаб ИИ-моделей
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026 Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллио...
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов
16:27
Лишен прав, но продолжал ездить. Кыргызстанца оштрафовали на 70 тысяч сомов