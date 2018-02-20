Титановый Данияр. Почему его не пускают в аэропорт без справки

Аварийность на дорогах Кыргызстана остается большой проблемой. Она активно обсуждается и в обществе, и во властных структурах. Но как часто мы задумываемся над судьбами людей, чьи жизни оказались изломанными в результате ДТП?

Данияр Шарабидин попал в аварию в октябре 2015 года. Он до сих пор не оправился от полученных травм.

В тот роковой день он с другом возвращался домой. Приятель был за рулем. На перекрестке один из водителей, решив развернуться в неположенном месте, протаранил авто, в котором находился Данияр. Удар пришелся на пассажира.

«Я хотел открыть дверь, но не мог пошевелить ни правой рукой, ни правой ногой. Очевидцы событий подбежали, вытащили меня и друга из машины. Они же и вызвали «скорую». Врачи наложили шины и госпитализировали меня в реанимацию. Уже в больнице выяснилось, что я сломал бедренную кость и плечо. Плечевая кость была не только сломана, но и вывихнута. Врачи подвесили мою ногу на гирю, чтобы вытянуть кость», — рассказал Данияр Шарабидин.

Через неделю меня прооперировали, вставили титановые болты в плечо и ногу. Данияр Шарабидин

Данияр думал лишь об одном — как не стать инвалидом.

«В ноге у меня было 12 болтов, в плече — шесть. В общей сложности пролежал в больнице около месяца. После операции спросил врачей: буду ли ходить. Мне ответили, что я должен радоваться, что остался жив. Так как у меня нет родителей, у двух сестер свои семьи, ухаживать за мной постоянно особо некому. Поэтому думал, что лучше умереть, чем остаться инвалидом», — говорит мой собеседник.

Лишь спустя три месяца после операции Данияр смог встать на костыли, но передвигался только по дому.

«Я ел и ходил в туалет там же — в постели. Спустя некоторое время встал на костыли, но передвигался лишь по дому. Когда на улице потеплело, стал выходить на улицу, опять-таки на костылях», — отмечает он.

Только выйдя на улицу почти в беспомощном состоянии, парень понял, что инфраструктура в городе не рассчитана на лиц с ограниченными возможностями здоровья. В столице невозможно спуститься в подземные переходы или подняться по лестницам зданий.

Я понял, что в городе абсолютно нет удобств для людей, которые ограниченны в возможностях здоровья. Когда был здоровым, всего этого не замечал. Данияр Шарабидин

В общей сложности со спицами парень проходил полтора года.

«За это время пришлось пережить многое — боль, страдания, но был и курьез. Однажды мне нужно было проводить друга в аэропорт. Зашли в здание. Тогда я не знал, что у входа в аэропорт установили металлодетектор. Как только я зашел, аппарат начал звенеть. Меня обыскали, ничего не нашли. Только потом я понял, почему звенел аппарат, он среагировал на железо в моей ноге и плече. Сотрудники аэропорта объяснили мне, что на такой случай, нужна специальная справка об операции», — смеется Данияр Шарабидин.

Пройдя через такие испытания, парень считает, что во всех ДТП виноваты водители.

«В основном мы — водители — сами виноваты в ДТП. Мы даем инспекторам ГУОБДД деньги. Да, они виноваты в том, что берут взятки. Но если бы их зарплата соответствовала уровню жизни, все было бы по-другому. Мы сами разворачиваемся на дорогах где попало и нарушаем правила дорожного движения. Люди переходят дорогу в неположенном месте, а это тоже один из факторов риска. Все покупается. И все продается. Никто никого не наказывает», — сокрушается Данияр Шарабидин.

До сих пор раны дают о себе знать. При сильной нагрузке нога Данияра сильно болит. Боль чувствуется и при резких перепадах погоды.

Несмотря на это, Данияр Шарабидин не унывает. Он работает, ходит в спортивный зал и живет полной жизнью.

К сожалению, далеко не для всех кыргызстанцев все заканчивается так. Для многих и многих ДТП разделили черной полосой жизнь на до и после. И очень редко это после бывает радостным и безоблачным...