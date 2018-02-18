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Общество

Меня остановил сотрудник ГУОБДД. Как обойтись без штрафа

Сотрудники управления по обеспечению безопасности дорожного движения нередко останавливают водителей и просят предъявить документы и не только. Что нужно иметь при себе, чтобы вас не оштрафовали? И что делать, если вдруг произошло дорожно-транспортное происшествие?

1

Обязан ли водитель остановиться, даже если не нарушал правила дорожного движения?

Да. Согласно Правилам дорожного движения, водитель механического транспортного средства обязан остановиться по требованию сотрудников милиции и передать им для проверки документы.

Остановка транспортных средств (ТС) должна осуществляться на минимально короткий срок.

Проверка документов на право пользования и управления автомобилем производится только на стационарных постах ОБДД и КПП. Вне стационарных постов такая проверка допускается при проведении специальных мероприятий.

2

Должен ли я выходить из машины при остановке?

Нет. Оставайтесь в машине и не расстегивайте ремень безопасности. Сотрудник ДПС обязан подойти к вам, представиться (назвать должность и звание) и сообщить причину остановки. Вы должны оставаться в машине до тех пор, пока вас не попросят выйти.

3

Какие документы следует предъявить?

Водительское удостоверение, а в случае его изъятия - временное разрешение на право управления транспортным средством;

регистрационные документы на транспортное средство;

талон к водительскому удостоверению;

документ, подтверждающий оплату налога на имущество IV группы данного транспортного средства либо свидетельствующий об освобождении от его оплаты;

в случае осуществления предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и грузов - свидетельство о госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя или добровольный патент либо их нотариально заверенные копии;

в установленных случаях путевой лист и документы на перевозимый груз.

4

Что еще могут потребовать сотрудники ГУОБДД?

Наличие медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки в легковом и грузовом авто, а также автобусе.

Противооткатные упоры (не менее двух) на грузовых автомобилях массой свыше 3,5 тонны и автобусах массой свыше 5 тонн.

Аптечку и знак аварийной остановки на мотоцикле с боковым прицепом.

5

Авария! Что делать?

Немедленно остановить (не трогать с места) ТС, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП.

Принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим. Вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства и возвратиться к месту ДТП.

Освободить проезжую часть, если движение другого транспорта невозможно. При такой необходимости или доставке пострадавших на своей машине в больницу предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение ТС, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места ДТП.

Сообщить о случившемся в органы внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников ОВД.

Для предотвращения ДТП допускается подача звукового сигнала.

Если в результате ДТП никто не пострадал, водители при взаимном согласии в оценке обстоятельств случившегося могут, предварительно составив схему происшествия и подписав ее, прибыть на ближайший пост ГАИ или в орган милиции для оформления происшествия.

6

Я автолюбитель. Мне нужна специальная аптечка?

Если у вас есть машина, этот набор вам потребуется в любом случае: никто не застрахован от дорожно-транспортного происшествия. И тогда до приезда медиков пострадавшему можно оказать первую медицинскую помощь. Итак, в ней должны быть:

— антисептические и дезинфицирующие средства — раствор перекиси водорода, зеленка;

— обезболивающие и противошоковые при травмах и ушибах — парацетамол, раствор сульфацила-натрия, гипотермический портативный пакет-контейнер (охлаждающий);

— для остановки кровотечения и обработки ран — стерильные салфетки и бинты, бинт марлевый нестерильный, бинт эластичный трубчатый, жгут кровоостанавливающий, механический, салфетки антимикробные с риванолом, лейкопластырь бактерицидный;

— средства для сердечно-легочной реанимации при клинической смерти — устройство для проведения искусственного дыхания;

— при обмороке — раствор аммиака;

— средства для дезинтоксикации при отравлениях пищей — уголь активированный, лоперамид;

— при болях в сердце — валидол, нитроглицерин;

— при стрессовых ситуациях — корвалол.
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