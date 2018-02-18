Меня остановил сотрудник ГУОБДД. Как обойтись без штрафа

Сотрудники управления по обеспечению безопасности дорожного движения нередко останавливают водителей и просят предъявить документы и не только. Что нужно иметь при себе, чтобы вас не оштрафовали? И что делать, если вдруг произошло дорожно-транспортное происшествие?

1 Обязан ли водитель остановиться, даже если не нарушал правила дорожного движения? Да. Согласно Правилам дорожного движения, водитель механического транспортного средства обязан остановиться по требованию сотрудников милиции и передать им для проверки документы.



Остановка транспортных средств (ТС) должна осуществляться на минимально короткий срок.



Проверка документов на право пользования и управления автомобилем производится только на стационарных постах ОБДД и КПП. Вне стационарных постов такая проверка допускается при проведении специальных мероприятий.



2 Должен ли я выходить из машины при остановке? Нет. Оставайтесь в машине и не расстегивайте ремень безопасности. Сотрудник ДПС обязан подойти к вам, представиться (назвать должность и звание) и сообщить причину остановки. Вы должны оставаться в машине до тех пор, пока вас не попросят выйти.





3 Какие документы следует предъявить? Водительское удостоверение, а в случае его изъятия - временное разрешение на право управления транспортным средством;



регистрационные документы на транспортное средство;



талон к водительскому удостоверению;



документ, подтверждающий оплату налога на имущество IV группы данного транспортного средства либо свидетельствующий об освобождении от его оплаты;



в случае осуществления предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и грузов - свидетельство о госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя или добровольный патент либо их нотариально заверенные копии;



в установленных случаях путевой лист и документы на перевозимый груз.





4 Что еще могут потребовать сотрудники ГУОБДД? Наличие медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки в легковом и грузовом авто, а также автобусе.



Противооткатные упоры (не менее двух) на грузовых автомобилях массой свыше 3,5 тонны и автобусах массой свыше 5 тонн.



Аптечку и знак аварийной остановки на мотоцикле с боковым прицепом.



5 Авария! Что делать? Немедленно остановить (не трогать с места) ТС, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП.



Принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим. Вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства и возвратиться к месту ДТП.



Освободить проезжую часть, если движение другого транспорта невозможно. При такой необходимости или доставке пострадавших на своей машине в больницу предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение ТС, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места ДТП.



Сообщить о случившемся в органы внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников ОВД.



Для предотвращения ДТП допускается подача звукового сигнала.



Если в результате ДТП никто не пострадал, водители при взаимном согласии в оценке обстоятельств случившегося могут, предварительно составив схему происшествия и подписав ее, прибыть на ближайший пост ГАИ или в орган милиции для оформления происшествия.

