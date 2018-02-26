Аварии с бензовозами. Как природу Кыргызстана травят топливом

С начала года в Кыргызстане произошло 12 аварий с участием бензовозов. Какой ущерб нанесен экологии, не знает никто. А единственный выход уменьшить аварийность на горных дорогах — возить топливо по железной дороге. Но для этого надо договориться с соседями.

Бензовозы бьются каждый день

В январе в Кыргызстане произошло 8 аварий с участием бензовозов. Ущерб составил по меньшей мере 980 тысяч сомов. Такие данные озвучил вице-премьер-министр Даир Кенекеев.

Сводки об авариях на горных дорогах — как вести с фронта. Бензовозы бьются и переворачиваются практически каждый день.

13 января в Токтогульском районе Джалал-Абадской области в ущелье Чичкан в результате ДТП погибли четыре человека. Авария произошла на 253-м километре трассы Бишкек — Ош. На дороге столкнулись бензовоз и автомобиль Opel Zafira. Фотографии с места происшествия красноречиво говорили, что на землю вылилось топливо.

16 января на 386-м километре трассы Бишкек — Ош перевернулся грузовик, перевозивший дизельное топливо. ЧП произошло в Кара-Куле примерно в 14.23. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В бензовозе было 37 тонн солярки, на землю вылилось 2 тонны.

Самая громкая авария произошла 20 января. Бензовоз с 38 тоннами ГСМ упал в реку Чичкан. Из-за разлива топлива погибло около 2,6 тонны радужной форели.

Власти собирали срочные совещания, обещали принять меры. Но авария забылась, а вместе с ней затихли и разговоры о том, что нужно что-то делать.

Вице-премьер Даир Кенекеев поручил для снижения числа ДТП с участием большегрузных автомобилей и бензовозов осуществить комплекс профилактических мер с перевозчиками ГСМ на предмет соблюдения технический и экологической безопасности. Но аварии продолжаются.

6 февраля стало известно, что перевернулся бензовоз на 125-м километре дороги Ош — Баткен — Исфана. Водитель автомобиля Renault не справился с управлением, машина съехала на обочину и перевернулась. Большегруз перевозил 40 тонн солярки, она вылилась на дорогу.

На следующий день снова авария. На 364-м километре трассы Бишкек — Ош вновь ДТП с участием бензовоза. Водитель автомобиля «Хово» не справился с управлением. Машина выехала на обочину и накренилась. Бензовоз перевозил 37 тонн ГСМ. Спасатели вытащили машину на дорогу и перелили груз в другой бензовоз.

В тот же день авария с грузовым авто произошла в селе Ак-Кулунду Нарынской области. Водитель не справился с управлением, машина перевернулась. КамАЗ перевозил 8 тонн бензина и столько же солярки.

Страшная авария произошла в минувшие выходные. На 238-м километре дороги Бишкек — Ош перевернулся и сгорел бензовоз. Он перевозил 25 тонн топлива. Пострадали два человека. Огонь тушили пять пожарных расчетов.

Зачем югу столько топлива?

По информации Министерства транспорта и дорог, на сегодня ГСМ на юг страны доставляют только наземным транспортом — по дороге Бишкек — Ош. Но маршрут этот сложный, особенно зимой.

Ежегодный объем рынка нефтепродуктов Кыргызстана оценивается в 1,2 миллиона тонн. Но в Ассоциации нефтетрейдеров не могут точно сказать, сколько топлива надо югу страны.

«Мы не ведем разделение потребления по регионам страны. Но на юге потребность в топливе действительно большая. Там и людей живет больше», — отметил в беседе с ИА «24.kg» исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Улан Кулов.

Но есть и другая точка зрения. Пользователи социальных сетей связывают большой объем перевозок топлива на юг с банальной контрабандной его в Таджикистан. ГСМ там значительно дороже, а Кыргызстан получает бензин и солярку из России без пошлин. Проблема существовала еще до вступления Кыргызстана в ЕАЭС. Осталась и после.

В подтверждение этой версии можно привести тот факт, что на посту «Сосновка» должностные лица попросту скрывали факты проезда грузовиков с топливом в Баткен. Бензовозы были перегружены, но положенную плату с них не взимали.

С 12 августа по 12 сентября 2017 года из Чуйской области в Баткенскую двумя грузовыми автомашинами DAF и «Вольво» произвели четыре поставки дизельного топлива с превышением разрешенной осевой нагрузки.

Сотрудники пункта транспортного контроля «Сосновка» в сговоре с водителями скрыли это. По предварительным данным, ущерб бюджету составил более 400 тысяч сомов. И это лишь вершина айсберга. Сколько топлива вывозят в Таджикистан, да и ввозят в Кыргызстан из Казахстана, не знает никто.

Занимаются все и никто

После аварии в ущелье Чичкан экологи и общественность заговорили об угрозе природе, которую несут большегрузы с топливом. Во время каждой аварии на землю или в воду выливаются тонны ГСМ. На место выезжают представители госструктур, начинается расследование, но реальных действий нет.

«Наша служба этим не занимается. Когда происходит авария с участием бензовоза, специалисты нашей лаборатории выезжают на место, берут анализы и потом передают информацию в Госинспекцию по экологической и технической безопасности. Общих данных о нанесенном ущербе почве или воде у нас нет. Каждый случай рассматривается индивидуально», — рассказал ИА «24.kg» глава Госагентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

Но и в Госэкотехинспекции особых мер не принимают. Да, водителей штрафуют по решению суда. Но кардинальных изменений нет.

За последние два года в Кыргызстане произошло более 20 ДТП с участием бензовозов. По мнению экологов, ущерб водной среде оценивается как минимум в 1 миллион сомов, рыбным хозяйствам — в 1,5 миллиона.

«Действительно, во время аварии в ущелье Чичкан погибла рыба. Мы возьмем анализы, будем следить за развитием ситуации. Но, по предварительным данным, в Токтогульском водохранилище загрязнения не зафиксировали. После изучения всех данных передадим дело в суд для взыскания штрафа. Что касается гибели рыбы, то взяты пробы. Отдельно выставим иск о причинении ущерба рыбному хозяйству», — рассказал ИА «24.kg» инспектор Тынчтыкбек Карагулов.

В 2017 году по вине водителей, перевозивших опасные грузы, произошло 22 аварии. В них погибли 26 и пострадали 34 человека.

Сотрудники ГУОБДД отметили, что одной из главных причин аварий с участием бензовозов является техническая неисправность транспорта. А ведь эти автомобили должны проходить техосмотр дважды в год. Печально, что чаще всего в авариях страдают водители других автомобилей.

Как убрать грузовики с горных дорог?

Глава Госагентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов уверен, что вопросом частных аварий на трассе Бишкек — Ош должно заниматься не только ГУОБДД, но и Министерство транспорта и дорог.

Аварии зачастую происходят в одном и том же месте. Наверное, Минтранс тоже должен посмотреть на проблему. Может быть, там есть какая-то проблема на дороге. Абдыкалык Рустамов

Вице-премьер-министр Даир Кенекеев поручил госорганам рассмотреть возможность осуществления доставки ГСМ на юг республики по железной дороге и проработать с Узбекистаном вопрос снижения тарифов на перевозку грузов.

Исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Улан Кулов отметил, что поставщики готовы возить топливо по железной дороге. Ведь когда-то поставки на юг шли именно так.

«Раньше мы возили грузы по железной дороге. Но потом ситуация усложнилась: значительно выросли тарифы, возникали задержки с поставками. В итоге мы вынужденно перешли на автомобильный транспорт», — рассказал Улан Кулов.

Сейчас проблема начала решаться. С Узбекистаном удалось договориться о значительных скидках на транзит товаров.

В 2018 году на транзит всех грузов, следующих через Узбекистан в южные регионы Кыргызстана и обратно, Узбекская железная дорога предоставила скидки в 20 процентов. Если грузоперевозки по маршруту достигнут 300 тысяч тонн, скидка достигнет 30 процентов.

«Мы уже получили эту информацию. Сейчас все изучается. Но мы уже разослали письма нашим нефтетрейдерам, чтобы они рассмотрели возможность возить ГСМ из России по железной дороге напрямую на южные станции. Думаю, это было бы хорошим выходом, чтобы нагрузка на автомобильные дороги уменьшилась», — заключил Улан Кулов.