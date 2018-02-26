Выплаты за доставку тел погибших за рубежом кыргызстанцев предлагают повысить

Выплачивать 50 тысяч сомов единовременно родственникам кыргызстанцев, умерших за пределами страны, для доставки тел на родину предлагает Государственная служба миграции.

В настоящее время размер государственной компенсации составляет 30 тысяч сомов. Получить ее могут только те, чьи родственники выехали в качестве трудовых мигрантов. Последнее надо доказать.

В ведомстве предлагают выплачивать 50 тысяч вне зависимости от того, с какой целью гражданин Кыргызстана находился за пределами страны.

«Проектом постановления предлагается утвердить отдельный порядок выплаты единоразовой помощи для репатриации тела гражданина Кыргызстана, умершего за рубежом, вне зависимости от цели пребывания. Компенсируемая сумма — достаточно ощутимая поддержка со стороны государства гражданам КР, потерявшим близких, а порой — и единственного кормильца. Документ внесен на рассмотрение правительства», — отмечают в ведомстве.