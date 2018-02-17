Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 17 февраля временами снег. Туман. День увеличился до 10 часов 37 минут: восход Солнца в 7.57, заход в 18.34. Температура воздуха днем ожидается −3 градуса.

Люди, которые меняли мир

Умер акын Токтогул Сатылганов

В 1933 году в возрасте 68 лет в селе Сасык-Джийде скончался великий кыргызский акын Токтогул Сатылганов.

Токтогул Сатылганов родился в 1864 году в кыштаке Сасык-Жийде Наманганского уезда Суусамырской волости (ныне Токтогульский район), в бедной семье. Мать его Бурма была талантливой и известной в своем округе кошокчу-плакальщицей. Она и стала первой наставницей Токтогула, пробудив в нем желание петь и сочинять.

Токтогул владел всеми жанрами акынского песнетворчества. Он воспитал целую плеяду профессиональных акынов и создал собственную школу.

У кого намечаются тои

17 февраля 1974 года в селе Ананьево Иссык-Кульского района родился Узарбек Жылкыбаев.

В марте 2017 года распоряжением премьер-министра назначен полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области. Президент федерации Иссык-Кульской области по вольной борьбе.

Куда сходить

Культура

Сходите в театр или музей, будет много интересных мастер-классов как для детей, так и для взрослых.

Куда еще можно пойти сегодня, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Проходит спартакиада «Ден соолук». В программе семь видов спорта: волейбол, настольный теннис, ордо, стритбол, тогуз-коргоол, футбол и шахматы.

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