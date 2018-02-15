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Общество

Радиомарафон «Жизнь детям»: еще не поздно помочь

«Сегодня, во Всемирный день борьбы с детским раком, в эфире радио «Мир» мы рассказываем о детях, которым еще нужна помощь, о тех, которые победили. Мы говорим, что рак — это не приговор, если есть помощь и средства», — рассказала ИА «24.kg» президент ОБФ Help the Children — SKD Елена Конева.

«Во время эфира на радио «Мир» пришли мама с сыном. Услышав истории наших героев, Захар захотел прочитать стихотворение, поддержать всех ребят. Сейчас сидим, пьем чай, и они говорят, что мало людей знают и о марафоне, о нас, о больных детях. Не знают люди, что есть детское отделение онкологии. Люди готовы помогать», — говорит Елена Конева.

Акцию поддержала и творческая интеллегенция. Сегодня вечером в столичной филармонии состоится вечер памяти великого певца Дмитрия Хворостовского «Опустела без тебя земля...» Часть вырученных средств передадут фонду.

«Все вырученные средства мы потратим на три отделения: два детской онкологии в Бишкеке и Оше и отделение гематологии Национального центра охраны материнства и детства. Планируем закупить медикаменты, препараты крови, прорабатываем варианты приобретения лекарств в Турции, здесь они в разы дороже», — рассказала глава фонда.

Марафон продолжается, по первым подсчетам организаторов, удалось собрать более полутора миллионов сомов. Сертификат на 250 тысяч сомов передали полиграфисты.

«125 тысяч рублей передал Дмитрий из Тольятти. Просто позвонил и перечислил. Сейчас привезли сертификат на 500 тысяч от ОАО «Манас», депутат Махабат Мавлянова покупает большой холодильник для лекарств... Вечером мы вскроем наши прозрачные урны, поступят средства от концерта, продолжают поступать деньги и на ЭлСом. Позвонила одна женщина из Майлуу-Суу, спросила, можно ли посредством смс перечислить. Столько людей отозвалось!» — отметила Елена Конева.

Напомним, радиомарафон «Жизнь детям!» проводят в прямом эфире радио «Мир» и фонд при поддержке Министерства культуры, информации и туризма КР.
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