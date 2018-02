Марафон «Жизнь детям!» пройдет на радио «Мир»

Сегодня, в День защиты детей от рака, радио «Мир» и общественный фонд Help the Children — SKD («Помощь детям — СКД») при поддержке Министерства культуры, информации и туризма КР проводят радиомарафон «Жизнь детям!»

Целый день в прямом эфире радио «Мир» ведущие будут говорить с родителями, которые столкнулись с тяжелой болезнью ребенка, победили недуг или продолжают борьбу. В студию придут врачи, эксперты, артисты, депутаты, общественные деятели, блогеры и те, чье неравнодушие помогает продлевать детские жизни. Среди участников марафона директор Национального центра охраны материнства и детства Камчыбек Узакбаев, руководитель Национального центра онкологии и гематологии Эрнис Тилеков, популярные исполнители Гульнара Тойгонбаева, Мирбек Атабеков, Кайрат Примбердиев и многие другие.

Акцию «Жизнь детям!» поддержали и артисты — солисты Национального театра оперы и балета и Национальной филармонии. Они организовали концерт памяти Дмитрия Хворостовского «Опустела без тебя земля», который пройдет сегодня в 18.30 в Малом зале филармонии и станет частью радиомарафона.

Общественный благотворительный фонд Help the Children — SKD более 10 лет помогает больным детям, а также их семьям. От фонда в детскую онкологию и гематологию поступают лекарства, оборудование, продукты, средства гигиены, в больницах работают психологи и выступают артисты. Help the Children — SKD и партнеры фонда спасли 39 детей, а помощь оказали 24 тысячам малышей!

В ходе марафона подведут итог акции «Подари книгу детям», которая прошла в Бишкеке.