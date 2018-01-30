Авария на ТЭЦ. В домах бишкекчан потеплели батареи

Батереи в домах бишкекчан стали теплее. Информацию об этом жители столицы начали распространять в социальных сетях.

Так, отопление появилось в районе Кыргызского государственного технического университета, в микрорайоне «Восток-5» и южной части Бишкека.

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Теплее стало в домах, расположенных в центре столицы, — в районе проспекта Чуй, улицы Уметалиева и бульвара Эркиндик.

26 января на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Горожане жаловались на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах, несмотря на то что энергетики уверяли: система постепенно начинает работать в штатном режиме. Мэрией организованы пункты приема и размещения для нуждающихся горожан. По факту ненадлежащего исполнения чиновниками своих функций Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело.