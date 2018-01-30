Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в работу. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.

По его словам, он несет нагрузку более 250 МВт, выдавая +88 градусов. На выходе из системы температура воды составляет 66-67 градусов. «Вчера в 14.00 его начали заполнять водой. Ближе к 22.00 начали растапливать котлы. Только утром, около 4.40, подняли нагрузку. Тепло пошло в систему», — пояснил Айбек Калиев.

Он добавил, что температура в системе поднялась на 10 градусов. «Теперь необходимо несколько раз прогнать воду, чтобы нормализовать общую температуру. На это потребуется 3-4 часа. К вечеру в домах горожан будет тепло. Раньше мы не могли запустить новый блок, так как не хватало воды даже на старые котлы», — сказал Айбек Калиев.

Напомним, премьер-министр КР Сапар Исаков также пообещал бишкекчанам, что к 16.00 в квартирах станет тепло.