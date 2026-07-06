Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на газонах и пешеходных переходах

В Бишкеке машины оставляют на газонах и пешеходных переходах. Читатели присылают 24.kg фотографии.
Эти автомобили паркуют на газоне на пересечении улиц Горького и Карадарьинской.
Владелец внедорожника не нашел лучшего места для парковки, заняв пространство возле мусорных контейнеров.
Водитель решил, что по тротуару ехать быстрее на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Буденного.
Машину оставили на пешеходном переходе. Водителю удобно, пешеходам опасно.
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