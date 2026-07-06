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Агент 024

Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на газонах и пешеходных переходах

В Бишкеке машины оставляют на газонах и пешеходных переходах. Читатели присылают 24.kg фотографии.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg

Эти автомобили паркуют на газоне на пересечении улиц Горького и Карадарьинской.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg

Владелец внедорожника не нашел лучшего места для парковки, заняв пространство возле мусорных контейнеров.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg

Водитель решил, что по тротуару ехать быстрее на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Буденного.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg

Машину оставили на пешеходном переходе. Водителю удобно, пешеходам опасно.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/380899/
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