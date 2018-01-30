Пожар на Ошском рынке. За помощью обратились два пострадавших

В результате пожара на Ошском рынке за помощью к медикам обратились два человека. Об этом ИА «24.kg» сообщил заведующий отделением реанимации Центра экстренной медицины Егор Борисов.

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По его словам, сейчас на месте пожара дежурят две реанимационные бригады. Пока серьезных травм нет. Двое пострадавших получили отравление продуктами горения, но их состояние не тяжелое. Помощь люди получили на месте.

«На месте пожара мы развернули оперативный штаб, чтобы можно было оказывать помощь большому числу людей. Но пока к нам не обращались», — рассказал Егор Борисов.