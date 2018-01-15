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Общество

Кыргызстану надо развивать свою систему трансплантации органов

«Кыргызстану надо развивать свою систему трансплантации органов», — заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» председатель Общественного объединения «Надежда на жизнь» Уран Ибраимов.

По его словам, государство ежегодно тратит около $13 тысяч на поддержку одного гемодиализного больного. При этом затраты могут сократиться до $5 тысяч, если будет развиваться система трансплантологии.

На сегодня в Кыргызстане провели всего 24 операции по пересадке почки.

«Нам нужно создать специальный центр, где бы проводились нужные анализы, лечение и операции. У нас должна развиваться трансплантология. Для этого необходимо закупать соответствующее оборудование. Если не будет органов для пересадки, надо заниматься пересадкой от погибших людей. Такую систему давно успешно применяют в соседних странах, например, в России», — заявил Уран Ибраимов.
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