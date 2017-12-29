Суд Исаева. Судья не дал слово адвокату

На заседании по делу экс-мэра города Токмака Канатбека Исаева в Первомайском районном суде проходят прения сторон.

Судья Абдуразак Боромбаев предоставил слово адвокату, появившемуся на процессе впервые. Адвокат заявил, что он пока не готов к выступлению.

— Извините, а кого он защищает? — обратился к суду с вопросом подсудимый Канатбек Исаев.

— Вас. Мы назначили вам госадвоката, чтобы не откладывать процесс, если не явятся на заседание ваши адвокаты.

— А разве можно назначать мне адвоката без моего согласия?

— Можно, — ответил Абдуразак Боромбаев. На что адвокат Сергей Слесарев попытался возразить, но судья ему не дал слова.

— Почему вы меня лишаете слова, которое мне предоставлено законом? — возмутился защитник.

Судья потребовал не мешать ходу процесса.

«Хорошо. Путь позже, но я выступлю», — сказал Слесарев.

Напомним, Канатбек Исаев обвиняется в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.

Вместе с Канатом Исаевым на скамье подсудимых оказались владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, экс-вице-мэр Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, сотрудник мэрии Сейталиев и директор ЗАО «Торговый центр «Токмок» Каныбек Аблабеков.

Канатбек Исаев обвиняется в коррупции.