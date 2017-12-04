Женщину с инвалидностью принимают в Кыргызстане за бесполое существо, сказала сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» председатель ОО «Равенство» Гульмира Казакунова.

По ее словам, женщины в республике подвергаются дискриминации, а женщины с инвалидностью — вдвойне.

Очень много стереотипов, в том числе о том, что она — бесполое существо, не может быть хозяйкой, женой, матерью. Женщина с инвалидностью — такая же женщина. Но она не имеет доступа ни к медицинским услугам, ни к образованию, ни к другим госуслугам. Гульмира Казакунова

«Говоря о медуслугах — женщина не может пройти исследование по маммографии, гинекологические кресла не приспособлены. Женщина с инвалидностью отвергается обществом. В Конвенции о правах лиц с инвалидностью говорится, что государство должно признавать эту дискриминацию в отношении женщин и девочек и принимать все меры для обеспечения равных условий и прав. Мы призываем Кыргызстан ратифицировать конвенцию», — добавила она.