Ратифицирована Конвенция об искоренении насилия и домогательств в сфере труда

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации Конвенции № 190 Международной организации труда об искоренении насилия и домогательств в сфере труда, принятой 21 июня 2019 года в городе Женеве». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем 17 января 2024 года.

Конвенция № 190 Международной организации труда об искоренении насилия и домогательств в сфере труда защищает работников и других лиц в сфере труда, включая наемных работников, а также занятых лиц, проходящих профессиональную подготовку, включая стажеров и учеников, волонтеров от ситуаций, связанных с насилием и домогательствами в сфере труда, возникающих в период работы, связанных с работой или возникающих в связи с работой.