Первый в мире спортивный хиджаб вышел в продажу

Компания Nike выпустила в продажу первый спортивный хиджаб, сообщает lenta.ru.
Хиджаб представлен в двух размерах и в трех цветах: черном, сером и обсидиановом. Одежда изготовлена из воздухопроницаемого эластичного материала. В рекламе продукта приняли участие боксер Зеина Нассар, фигуристка Эграти Захра Лари и тяжелоатлетка Амна аль-Хаддад.
В России хиджаб можно купить на официальном сайте Nike, его стоимость составляет 2590 рублей.
В ноябре журнал Time включил хиджаб Nike в список лучших изобретений 2017 года.
Первую модель спортивного хиджаба Nike представил в марте.