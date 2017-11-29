Экстремалы спрыгнули с горы и влетели в самолет на ходу

Французские экстремалы Фред Фюген и Винс Реффет, одетые в вингсьюты, спрыгнули с вершины Юнгфрау (Швейцарские Альпы) и залетели в легкомоторный самолет. Об этом сообщила Meduza.

Высота места, с которого прыгали Фюген и Реффет, — четыре тысячи метров. По словам спортсменов, перед тем, как выполнить трюк, они провели сто тренировочных полетов в Испании.

Пользователи сайта Reddit отметили, что похожий трюк есть в фильме «Золотой глаз» 1995 года — в одной из сцен Джеймс Бонд влетел в самолет на мотоцикле.