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Общество

На аукционе выяснят, кто дороже — Дональд Трамп или Джон Кеннеди

Фото L!FE. Президенты США Джон Кеннеди и Дональд Трамп

На предстоящем 2 декабря аукционе в Далласе выставят рисунки руки убитого американского президента Джона Кеннеди и нынешнего главы США Дональда Трампа. Об этом сообщил Life.

Картина покойного президента написана в 1955 году масляными красками: на ней Джон Кеннеди изобразил несколько домов, расположенных на берегу Лазурного берега Франции.

Рисунок Дональда Трампа по тематике не отличился, впрочем, как и от своего предыдущего шедевра. В этот раз глава США снова нарисовал высотные здания, напротив которых — волнообразная дорога с многочисленными такси и пешеходами.

Эксперты предполагают, что рисунок Дональда Трампа может уйти с молотка за $15 тысяч, а стоимость картины Кеннеди оценили в $50 тысяч.

По словам представителя аукционного дома Дона Акермана, выставленные на аукцион предметы оцениваются не только по внешнему виду, но и по тому, кем сделана работа.
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