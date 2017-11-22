11:09
+9
USD 69.70
EUR 81.81
RUB 1.17
Общество

Адвокат Омурбека Текебаева сохранит лицензию

Верховный суд отменил частное определение Первомайского районного суда в отношении адвоката Каната Хасанова, защищающего экс-депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева. Об этом ИА «24.kg» сообщил юрист Эркин Саданбеков, отстаивающий интересы Каната Хасанова.

По его словам, коллегия ВС КР признала это определение необоснованным. Отметим, частное определение грозит адвокату лишением лицензии.

Канат Хасанов получил его 15 августа 2017 года от судьи Первомайского районного суда Айбека Эрниса уулу. В этот день заседание по делу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова продолжилось после 17.30, то есть после завершения рабочего дня. Хасанов потребовал прекратить слушание, так как это нарушает Трудовой кодекс. В итоге за неподчинение суду получил частное определение.

Напомним, накануне его подзащитного Омурбека Текебаева Верховный суд, поддержав вердикты предыдущих инстанций, приговорил к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества. Аналогичный срок и у Чотонова.
Ссылка:
просмотров: 569
Версия для печати
Материалы по теме
Будет сидеть. Верховный суд оставил приговор Текебаеву в силе
Дело Текебаева. Адвокаты просят Верховный суд оправдать своих подзащитных
Совбез проверил деятельность Минэкономики Кыргызстана: 21 коррупционный риск
Чиновник заверяет: Коррупцию при выдаче водительских удостоверений искоренили
Тологонов отказался обжаловать приговор районного суда в высшей инстанции
Дело Текебаева. Адвокат заявил отвод прокурору
Суд Исаева. Свидетель рассказывает об особенностях работы прокуроров
В Верховном суде начался процесс по делу экс-депутата Омурбека Текебаева
Суд Шыкмаматова. Следователь ГКНБ угрожал подсудимому гражданину Германии
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
Популярные новости
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на&nbsp;ее&nbsp;зарплату Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
Письмо потомкам из&nbsp;далекого 1967 года вскрыли сегодня в&nbsp;Бишкеке Письмо потомкам из далекого 1967 года вскрыли сегодня в Бишкеке
Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева
Уникальная коллекция кукол в&nbsp;Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева Уникальная коллекция кукол в Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева
Бизнес
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов
Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в&nbsp;Центральной Азии Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии
Больше 4G-интернета: Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Больше 4G-интернета: Вы просили — мы сделали!