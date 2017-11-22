Адвокат Омурбека Текебаева сохранит лицензию

Верховный суд отменил частное определение Первомайского районного суда в отношении адвоката Каната Хасанова, защищающего экс-депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева. Об этом ИА «24.kg» сообщил юрист Эркин Саданбеков, отстаивающий интересы Каната Хасанова.

По его словам, коллегия ВС КР признала это определение необоснованным. Отметим, частное определение грозит адвокату лишением лицензии.

Канат Хасанов получил его 15 августа 2017 года от судьи Первомайского районного суда Айбека Эрниса уулу. В этот день заседание по делу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова продолжилось после 17.30, то есть после завершения рабочего дня. Хасанов потребовал прекратить слушание, так как это нарушает Трудовой кодекс. В итоге за неподчинение суду получил частное определение.

Напомним, накануне его подзащитного Омурбека Текебаева Верховный суд, поддержав вердикты предыдущих инстанций, приговорил к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества. Аналогичный срок и у Чотонова.