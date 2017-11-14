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Общество

Адвокат сторонников Садыра Жапарова отозвал жалобу из горсуда

Адвокат сторонников экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова отозвал апелляционную жалобу из Бишкекского городского суда. Об этом ИА «24.kg» сообщил он сам.

По его словам, защита дополнит материалы дела и снова подаст жалобу в этот же суд.

Напомним, 25 марта на митинге у здания ГКНБ были задержаны 12 сторонников экс-депутата. Анарбек Бейшебеков, Улан Юсупов, Айдынбек Шамшидин уулу, Байгазы Казиев, Рустам Жапаров, Жаныбай Женишбеков и Адылбек Исаев Первомайским районным судом были приговорены к 4 годам условно с испытательным сроком в один год.

Сабыр Жапаров был оправдан, так как был задержан не на митинге а в здании РОВД, когда приехал за задержанными родственниками. Его освобождили из-под стражи в зале суда.

Десять подсудимых осуждены по статье 234 (хулиганство) УК КР. Чынгызхан Кожогелдиев осужден по статьям 234 (хулиганство), 174 (умышленное уничтожение чужого имущества). По статье 341 (сопротивление власти) они были оправданы.
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