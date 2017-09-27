В Кыргызстане примут новую программу по охране психического здоровья

Правительство принимает новую государственную программу по охране психического здоровья граждан на 2017-2030 годы, сообщила пресс-служба кабмина.

В качестве основных причин заболеваний отмечаются социально-экономические факторы: миграция, увеличение продолжительности жизни, старение населения, проблемы детей и подростков, нередко ведущие к суициду или употреблению психоактивных средств, домашнее насилие и репродуктивное здоровье женщин.

Премьер отметил: «Мы, как и многие другие страны, должны подойти к решению вопроса комплексно и создать условия для наших граждан, при которых они не будут страдать психическими расстройствами».

Нужно решать вопросы не только здравоохранения, но и экономики, образования, системы безопасности, охраны материнства и детства. Доказано, что психические расстройства влияют на другие неинфекционные заболевания. Сапар Исаков

Цель госпрограммы — укрепление психического благополучия, предотвращение психрасстройств, обеспечение доступной медицинской помощи, ускорение выздоровления, соблюдение прав человека и снижение смертности, заболеваемости и инвалидности лиц с психическими расстройствами.